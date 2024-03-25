Здоровье 25 марта 2024, 13:44 Диетолог Круглова: не существует такого продукта, который бы напрямую влиял на работу головного мозга

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Диетолог Наталья Круглова в беседе с RuNews24.ru сообщила, что для правильного функционирования головного мозга его необходимо обеспечивать всеми питательными веществами. При этом эксперт добавила, что продукта, который бы напрямую влиял на его работу, не существует.

«Есть определенные системы питания, которые действительно хорошо зарекомендовали себя с точки зрения поддержания когнитивных функций. Например, средиземноморская диета», — сказала диетолог.

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Поддерживать работу мозга можно разнообразным питанием, куда будут входить темно-зеленые овощи и листовая зелень. В рационе также должны присутствовать цельнозерновые продукты, которые содержат пищевые волокна и сложные углеводы, ягоды, рыба жирных сортов.