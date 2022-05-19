Диетолог Круглова назвала симптомы недостатка витаминов

Диетолог Наталья Круглова рассказала, что недостаток витаминов можно распознать по негативным изменениям в организме. Об этом сообщил сайт utro.ru.

Например, на дефицит витамина С могут указывать кровоточивость десен и долгое заживление ран. Это связано с хрупкостью сосудов, которая возникает при нехватке этого вещества.

Повышенная утомляемость может свидетельствовать о недостатке витаминов В и D. А о потребности организма в витаминах А и Е может говорить сильное шелушение кожи. Еще одним симптомом является появление трещинок на губах.

Ранее диетолог Елена Соломатина рекомендовала женщинам старше 50 лет принимать витамин D, который полезен для иммунитета и хорошего настроения, а также витамин A, который улучшает кожу. Первый можно найти в жирной рыбе, например, в сельди, сардине, скумбрии, печени трески или минтая.

Необходим и витамин С, который помогает синтезу коллагена, улучшает кровообращение и состояние кожи, сосудов. А также витамины группы В — они способствуют метаболизму жиров, белков и углеводов.