Диетолог Круглова назвала продукты, которые вредны для пожилых людей

Диетолог Наталья Круглова перечислила продукты, которые пожилым людям лучше исключить из рациона. Об этом сообщило ИА Nation News.

Она отметила, что у большинства людей в возрасте есть проблемы с ЖКТ. Поэтому мясо и рыбу лучше есть не в твердом виде, а в блюдах из фарша — так они быстрее усваиваются.

«Плюс нужно учитывать состояние зубов. Это важно для обработки пищи, снижается выработка слюны, ухудшается качество зубов. Тут могут быть некоторые ограничения», — рассказала Круглова.

Также следует ограничить количество сахара. В пожилом возрасте это особенно важно, так как снижается физическая активность, поэтому пенсионеры быстрее набирают вес. Кроме того, лучше исключить из рационы жирные продукты, колбасу, соусы. Стоит снизить и количество соли, особенно, тем, кто страдает от гипертонии.

«Важный момент: микробиологическая безопасность у людей пожилого возраста. Эффективность работы иммунной системы снижается, поэтому таким пациентам не рекомендуется использовать, например, непастеризованное молоко», — рассказала Круглова.