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    13 апреля 2022, 17:51

    Диетолог Круглова назвала продукты, которые вредны для пожилых людей

    Дарья Морозова

    Диетолог Наталья Круглова перечислила продукты, которые пожилым людям лучше исключить из рациона. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Она отметила, что у большинства людей в возрасте есть проблемы с ЖКТ. Поэтому мясо и рыбу лучше есть не в твердом виде, а в блюдах из фарша — так они быстрее усваиваются.

    «Плюс нужно учитывать состояние зубов. Это важно для обработки пищи, снижается выработка слюны, ухудшается качество зубов. Тут могут быть некоторые ограничения», — рассказала Круглова.

    Также следует ограничить количество сахара. В пожилом возрасте это особенно важно, так как снижается физическая активность, поэтому пенсионеры быстрее набирают вес. Кроме того, лучше исключить из рационы жирные продукты, колбасу, соусы. Стоит снизить и количество соли, особенно, тем, кто страдает от гипертонии.

    «Важный момент: микробиологическая безопасность у людей пожилого возраста. Эффективность работы иммунной системы снижается, поэтому таким пациентам не рекомендуется использовать, например, непастеризованное молоко», — рассказала Круглова.