Диетолог Круглова назвала продукты, которые способствуют усвоению мяса

Диетолог Наталья Круглова рассказала, что мясо лучше всего есть с овощами. Об этом сообщил NEWS.ru.

Она пояснила, что в овощах содержится клетчатка, которая которая способствует усвоению животного белка.

«И еще мясо — источник биодоступного железа, а для его усвоения необходима аскорбиновая кислота. И как раз аскорбиновая кислота содержится в овощах и листовой зелени», — добавила диетолог.

Диетолог Анна Алехина рассказала, что кофе плохо сочетается с сахаром, сливками или сладкой выпечкой. По ее словам, сахар и сливки делают напиток более калорийным, а также способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний. То же самое касается выпечки, в составе которой есть маргарин. Особенно опасны такие сочетания для людей с артериальным давлением, высоким уровнем холестерина, сахарным диабетом и ожирением.

Алехина добавила, что нельзя мешать кофе с энергетиками. Напитки стоит употреблять с перерывами в несколько часов, иначе могут возникнуть скачки давления и проблемы со сном.