Диетолог Круглова назвала полезную альтернативу фастфуду

Заменить перекусы фастфудом можно, например, бутербродами с цельнозерновым хлебом. Об этом RT рассказала врач-диетолог Наталья Круглова, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов.

Цельнозерновой хлеб является хорошим источником клетчатки, а также витаминов группы В и магния. Начинки для бутербродов лучше выбирать белковые — тогда перекус принесет максимальную пользу.

«Хорошо, если используется белковый продукт, например, запеченное мясо или птица, что-то из овощей, зелень, сыр. Если это нежирные сорта сыра, то мы их можем использовать ежедневно», — отметила диетолог.

При этом, если бутерброды берутся с собой, например, в офис, нужно помнить, что их не стоит хранить вне холодильника дольше нескольких часов, написало ИА Nation News.

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