Здоровье 27 ноября 2023, 12:15 Диетолог Круглова назвала бутерброд с колбасой плохим перекусом

Читать 360tv в

Бутерброды с колбасой являются плохим перекусом, поскольку не несут в себе никакой пищевой ценности. Помимо того, что в колбасу кладут много соли, в ней также содержатся насыщенные жиры. Об этом «ФедералПресс» рассказала диетолог Наталья Круглова.

Производители добавляют в колбасы усилители вкуса, которые провоцируют аппетит. После такого бутерброда хочется съесть еще не один.

Реклама

«Если посмотреть на количество белков, жиров и углеводов в таком продукте, то жиров будет больше, чем белка», — добавила диетолог.