27 ноября 2023, 12:15
Диетолог Круглова назвала бутерброд с колбасой плохим перекусом
Бутерброды с колбасой являются плохим перекусом, поскольку не несут в себе никакой пищевой ценности. Помимо того, что в колбасу кладут много соли, в ней также содержатся насыщенные жиры. Об этом «ФедералПресс» рассказала диетолог Наталья Круглова.
Производители добавляют в колбасы усилители вкуса, которые провоцируют аппетит. После такого бутерброда хочется съесть еще не один.
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«Если посмотреть на количество белков, жиров и углеводов в таком продукте, то жиров будет больше, чем белка», — добавила диетолог.
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