06 декабря 2022, 13:47
Диетолог Круглов посоветовала не доедать до конца, если не хочется
Диетолог Наталья Круглова рассказала, что привычка доедать всю еду до конца, даже если не хочется, вредит организму. Об этом сообщило издание Life.ru.
«Это в конечном итоге может приводить к набору веса и формированию ожирения», — уточнила врач.
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Она добавила, что ощущение сытости следует оценивать по пятибалльной шкале. Причем пять должно означать переедание, а три — оптимальное насыщение, заключила Круглова.
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