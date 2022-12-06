Здоровье 06 декабря 2022, 13:47 Диетолог Круглов посоветовала не доедать до конца, если не хочется

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Диетолог Наталья Круглова рассказала, что привычка доедать всю еду до конца, даже если не хочется, вредит организму. Об этом сообщило издание Life.ru.

«Это в конечном итоге может приводить к набору веса и формированию ожирения», — уточнила врач.

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Она добавила, что ощущение сытости следует оценивать по пятибалльной шкале. Причем пять должно означать переедание, а три — оптимальное насыщение, заключила Круглова.

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