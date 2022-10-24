Диетолог Кривцова рассказала, какие продукты уменьшат риск появления простуды | 360°

Здоровье 24 октября 2022, 13:20 Диетолог Кривцова рассказала, какие продукты уменьшат риск появления простуды Диетолог Кравцова: шиповник позволит длительно сохранять высокий уровень витамина C Unsplash

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Диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова в разговоре с изданием Ura.ru рассказала, какие продукты укрепят иммунитет и снизят риск появления простуды.

В первую очередь медик посоветовала обратить внимание на продукты, которые содержат витамины С и D, например, яблоки, квашеная капуста, шиповник.

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«Шиповник позволит длительно сохранять высокий уровень витамина C и, в отличие от соков, значительно меньше подвергает организм возможности аллергической реакции», — процитировало РИА ФАН слова Кривцовой.

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Врач также отметила, что в качестве витаминов можно принимать препараты с калием, магнием, селеном, йодом, а также витамины D3, C и K. Однако перед тем, как их покупать, необходимо сдать соответствующие анализы и проконсультироваться со специалистом.

В завершении Кравцова посоветовала больше спать и проветривать комнаты в доме.