Диетолог Кривцова посоветовала заменить кофе цикорием

Безопасной заменой кофе по вкусовым качествам может стать цикорий, а если отказаться от тонизирующего напитка не получается, нужно следить за уровнем калия и магния в организме. Об этом Ura.ru рассказала врач — диетолог-нутрициолог Екатерина Кривцова.

Цикорий продается в магазинах в виде сусла и порошка, и по вкусу очень похож на кофе. При этом он не наносит вреда организму.

«Однако не обладает его влиянием на сердечно-сосудистую систему и не повышает уровень артериального давления. К сожалению, человек, который нуждается в пассивном допинге, вряд ли сможет заменить цикорием кофе», — отметила врач.

Она добавила, что кофе является диуретиком, и при этом вымывает из организма такие необходимые микроэлементы как калий и магний.

«Поэтому люди, которые пьют кофе, несомненно, должны получать достаточное количество этих элементов в других продуктах питания, например, в кураге и изюме», — заключила Кривцова.