Диетолог Кривцова назвала частые причины передания

Диетолог Екатерина Кривцова рассказала, что переедания могут быть связаны с психологическими причинами и с заболеваниями ЖКТ. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Она уточнила, что к первой категории относятся стресс и психические расстройства. Также врач упомянула проблемы с пищеварительной системой хирургического плана. Кривцова добавила, что в некоторых случаях переедание может иметь смертельный исход.

«За счет нарушения эмоционального состояния или психики возникает отсутствие насыщение. Также это бывает под воздействием сильнодействующих веществ различного рода, например, марихуаны», — пояснила врач.

Специалист объяснила, что склонность к перееданиям может возникать даже у людей, которые не страдают от ожирения. Если такое состояние затягивается — это становится небезопасным для человека и вызывает различные проблемы со здоровьем.

«Ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы, связанные с опорно-двигательным аппаратом», — заключила Кривцова.