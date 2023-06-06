Здоровье 06 июня 2023, 13:36 Диетолог Кривошеева: обезжиренные продукты могут быть опасны из-за содержания вредных добавок

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Многие люди думают, что обезжиренные продукты можно есть в большом количестве. Увлекаться ими не стоит, такая еда может быть опасна из-за большого содержания вредных добавок, сообщила эндокринолог-диетолог Анна Кривошеева в беседе с Life.

По словам специалиста, в продуктах с пометками «с пониженным содержанием жира» содержатся красители, усилители вкуса и большое количество сахара, все эти добавки вредят организму.

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Также врач порекомендовала добавить в рацион побольше фруктов, овощей и бобовых, сообщило Utro.ru.