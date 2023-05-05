Здоровье 05 мая 2023, 19:17 Диетолог Кривошеева: без вреда для здоровья можно сбросить не более 2,5 килограммов в месяц

Читать 360tv в

Во время диеты людям необходимо следить за своими показателями веса, чтобы не получить обратный эффект. Об этом сообщила врач-эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева в беседе с Life.

По словам специалиста, в неделю допустимо терять не более 0,5 килограмма. Кроме того, при правильно выстроенной диете без вреда для здоровья можно сбрасывать не более 2,5 килограмма в месяц.

Реклама

Как сообщили «Народные новости», при похудении очень важно следить не только за цифрой на весах, но и за показателями потери жира.