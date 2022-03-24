Диетолог Кристина Петерсен назвала самые полезные для сердца и мозга продукты

Диетолог из Техасского университета в Лаббоке (США) Кристина Петерсен рассказала, какие продукты нужно включить в рацион, чтобы поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и мозга. Рекомендациями специалиста поделился «Ридус» со ссылкой на MedicalXpress.

По словам Петерсен, наиболее полезными для сердца и мозга являются продукты с высоким содержанием флавоноидов (химических соединений, которые придают растениям яркий цвет и антиоксидантные свойства). Это, например, яблоки, груши, листовые овощи, ягоды, виноград и красное вино, орехи, бобовые, темный шоколад, чеснок и лук, зеленый чай.

«Ешьте разнообразные продукты с флавоноидами и включайте их в рацион постепенно. Например, съешьте фрукт утром, а к ужину добавьте овощи или бобовые», — советует диетолог.