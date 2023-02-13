Здоровье 13 февраля 2023, 17:42 Диетолог Ковальков рассказал, с чем связано увеличение числа подростков с ожирением Врач Ковальков заявил, что рост числа подростков с ожирением связан с нежеланием лечиться

Читать 360tv в

Каждый 67-й подросток из Санкт-Петербурга страдает ожирением. Количество детей с лишним весом в городе составляет 1493. Диетолог Алексей Ковальков рассказал, с чем связан столь высокий показатель. Об этом сообщили «Невские новости».

По словам специалиста, причина таких показателей заключается в нежелании людей избавляться от лишнего веса, а также в непонимании причины заболевания. Помимо этого, лечение ожирения не входит в список услуг, которые можно получить по полису обязательного медицинского страхования.

Реклама

«Умные люди идут к врачу, а глупые люди начинают примерять на себе различные диеты. Если избыточный вес составляет менее 10%, то это избыточный вес. Если он превышает 10%, то это уже ожирение», — пояснил медик.

Реклама