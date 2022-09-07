Диетолог Ковальков рассказал, какие продукты провоцируют развитие рака | 360°

Здоровье 07 сентября 2022, 17:21 (обновлено: 07 сентября 2022, 18:21) Поделиться Telegram

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Viber Диетолог Ковальков рассказал, какие продукты провоцируют развитие рака Врач Ковальков посоветовал не употреблять чипсы из-за риска развития рака

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Некоторые продукты способны спровоцировать развитие рака. Таким мнением поделился доктор медицинских наук и диетолог Алексей Ковальков. Об этом сообщило ИА Nation News.

Специалист подчеркнул, что, по мнению онкологов, на данный момент нет установленных сведений о причинах возникновения рака. Однако некоторые факторы способны ускорить развитие этого заболевания.

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«Я дискутировал с онкологами на эту тему, они говорят, что чипсы — это путь к онкологии. Раковые клетки растут за счет быстрого топлива, а быстрое топливо — это быстрые углеводы», — пояснил врач.

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Кроме того, по версии Ковалькова, отказаться стоит от газированных напитков и мясных полуфабрикатов. Специалист подчеркнул, что при этом жареное мясо является не таким опасным.

По словам эксперта, в рационе стоит сократить количество быстрых углеводов. Количество сладкого стоит сократить до 150 граммов в сутки. Намного полезнее употреблять медленные углеводы.

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