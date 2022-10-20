Диетолог Ковальков рассказал, как часто можно есть рис | 360°

Здоровье 20 октября 2022, 11:09 Диетолог Ковальков рассказал, как часто можно есть рис Диетолог Ковальков: если вы раз в две недели съедаете чашку риса, то это не страшно freepik

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков в разговоре с радиостанцией Sputnik посоветовал россиянам есть рис не чаще одного раза в две недели или же один раз в месяц.

По словам специалиста, в этом продукте содержится большое количество крахмала, который в человеческом организме преобразуется в глюкозу, резко повышая уровень сахара в крови.

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«Поджелудочная железа выбрасывает огромное количество инсулина, и рано или поздно возникает так называемая толерантность к инсулину, то есть преддиабет», — отметил медик.

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Ковальков посоветовал покупать пропаренный рис, сорт басмати или твердый рис. Все эти виды имеют достаточно низкий гликемический индекс. Тем людям, у которых повышен уровень инсулина, медик порекомендовал вовсе исключить из рациона этого продукт.

«Если уровень инсулина в норме, бояться нечего, можно есть рис. Можно сделать дополнительный анализ на уровень сахара, на гликированный гемоглобин», — резюмировал врач.