Диетолог Ковальков рассказал, чем грозит чрезмерное употребление творога и сыра

Чрезмерное употребление кисломолочной и молочной продукции может грозить серьезным набором веса. Такой информацией поделился диетолог Алексей Ковальков, сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, сыр и творог являются источником казеина — белка, который задерживает межклеточную жидкость. Такое вещество остается в межклеточном пространстве и не уходит в кровь. Это и служит причиной набора лишнего веса.

Кроме того, излишнее употребление молочных продуктов провоцирует отеки. Особенно сильно это проявляется летом, когда на улице стоит жаркая погода. Ковальков объяснил, что отеки провоцируют сбои в работе суставов.

При этом вода, которая задерживается в организме из-за молочных продуктов, не выходит с использованием мочегонных препаратов. Прийти в норму помогает лишь правильное питание, передало utro.ru.

Медик пояснил, что в этот ряд не входят йогурты. Такой продукт можно употреблять в больших количествах и не переживать за свою фигуру.