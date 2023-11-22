Здоровье 22 ноября 2023, 12:08 Диетолог Ковальков посоветовал не употрбелять на завтрак жирную и сладкую еду

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Врач-диетолог, руководитель клиники «Коррекция веса» Алексей Ковальков в разговоре с изданием Pravda.Ru рассказал, что во время приема завтрака лучше отказаться от сладкой еды, такой как торты и булочки. Кофе также желательно исключить их утреннего рациона.

По словам медика, с утра организм нуждается в белках и полезных жирах.

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«Желчный пузырь был переполнен, его надо освободить. А он освобождается на жиры. Поэтому идеальным завтраком будет яичница, пожаренная на листочке бекона», — сказал Ковальков.