Диетолог Ковальков посоветовал не худеть с помощью слабительных средств | 360°

Здоровье 11 октября 2022, 11:38 Поделиться Telegram

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Viber Диетолог Ковальков посоветовал не худеть с помощью слабительных средств

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков заявил, что методы похудения с помощью слабительных и мочегонных средств несут высокие риски для здоровья. Об этом написал сайт Ura.ru.

«У нас примерно 30% населения имеют в той или иной степени хроническую почечную недостаточность и даже не знают об этом. Выявляется это порой при сдаче анализов, а они достаточно дорогостоящие и просто так их никто не назначает. Поэтому люди ходят с незнаниями, начинают стимулировать почки мочегонными средствами. И на этом фоне можно умереть <…>», — сообщил Ковальков.

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Он добавил, что то же самое касается и печени, когда жировой гепатоз перерастает в цирроз. Человек может не знать этого до тех пор, пока не сдаст соответствующие анализы.

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Медик подчеркнул, что мочегонные и слабительных препараты никак не связаны с похудением, поскольку «жир не может вытечь из подкожной клетчатки через мочевой пузырь или кишечник». Ковальков посоветовал обращаться к специалисту, если есть желание грамотно сбросить лишний вес.

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