Диетолог Ковальков посоветовал не худеть с помощью слабительных средств | 360°

Все новости

Эксклюзив

11 октября 2022, 11:51

Школьника заподозрили в убийстве одноклассницы в Костроме — СМИ

Подмосковье

11 октября 2022, 11:44

Логистический центр рядом с аэропортом Шереметьево в Подмосковье создаст 100 рабочих мест

Реклама

Спецоперация

11 октября 2022, 11:40

Запорожскую АЭС перевели на питание собственных нужд по восстановленным линиям электропередач

Общество

11 октября 2022, 11:35

Мобилизованные военные провели тренировку по штурму населенного пункта

Подмосковье

11 октября 2022, 11:34

Врачи из Наро-Фоминска спасли девушку с редким видом язвы в животе

Спецоперация

11 октября 2022, 11:34

Переломный этап спецоперации наступит в ноябре–феврале — КГБ Белоруссии

Подмосковье

11 октября 2022, 11:21

Лесничие обнаружили необычную березу с наростом в виде медведя под Шаховской

Подмосковье

11 октября 2022, 11:21

Подмосковье перевело в онлайн 257 государственных услуг

Спецоперация

11 октября 2022, 11:17

Бой танковых экипажей Южного военного округа в рамках СВО показали на видео

Здоровье

11 октября 2022, 11:38

Диетолог Ковальков посоветовал не худеть с помощью слабительных средств

Читать 360tv в

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков заявил, что методы похудения с помощью слабительных и мочегонных средств несут высокие риски для здоровья. Об этом написал сайт Ura.ru.

«У нас примерно 30% населения имеют в той или иной степени хроническую почечную недостаточность и даже не знают об этом. Выявляется это порой при сдаче анализов, а они достаточно дорогостоящие и просто так их никто не назначает. Поэтому люди ходят с незнаниями, начинают стимулировать почки мочегонными средствами. И на этом фоне можно умереть <…>», — сообщил Ковальков.

Реклама

Он добавил, что то же самое касается и печени, когда жировой гепатоз перерастает в цирроз. Человек может не знать этого до тех пор, пока не сдаст соответствующие анализы.

Реклама

Медик подчеркнул, что мочегонные и слабительных препараты никак не связаны с похудением, поскольку «жир не может вытечь из подкожной клетчатки через мочевой пузырь или кишечник». Ковальков посоветовал обращаться к специалисту, если есть желание грамотно сбросить лишний вес.

Врачи

Диеты

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама