Диетолог Ковальков объяснил опасность детокс-программ

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что к детокс-программам нужно относиться осторожно, поскольку не все они являются полезными. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Если мы говорим о детоксе, то за ним следует формулировка „чистка организма“. Когда мне какие-то люди говорят о „чистке организма“, то я им отвечаю, что согласен на это, только если мне скажут, от чего именно надо „чистить“. То есть я прошу людей назвать не просто условные шлаки и токсины, а конкретную биохимическую формулу того, от чего мы „чистим“ организм. Я не знаю такого вещества, с которым печень не может справиться сама», — сказал врач.

Он также отметил, что подобные чистки организма могут быть опасны не только для здоровья, но и для жизни. В случае, если в организме есть какие-то серьезные заболевания, детокс может привести к остановке сердца, к нарушению функций печени, к разбалансировке гормонального фона.

Врач добавил, что если за время зимы у человека появились какие-то проблемы со здоровьем, то лучше сходить на прием в поликлинику. Специалисты посоветуют, нужно ли заниматься «чисткой» организма.