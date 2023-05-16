Здоровье 16 мая 2023, 15:50 Диетолог Королева: злоупотребление зеленым картофелем грозит отравлением

Читать 360tv в

При воздействии солнечных лучей картофель меняет свой цвет и приобретает зеленый оттенок. О том, чем грозит употребление такого продукта в пищу, рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, изменение цвета обусловлено образованием в овоще ядовитого вещества соланина. Есть такой картофель ни в коем случае нельзя из-за высоких рисков получить отравление.

Реклама

Как сообщила «Свободная пресса», хранение клубней в темном месте позволит не допустить образования опасных веществ в овоще.