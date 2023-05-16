16 мая 2023, 15:50
Диетолог Королева: злоупотребление зеленым картофелем грозит отравлением
При воздействии солнечных лучей картофель меняет свой цвет и приобретает зеленый оттенок. О том, чем грозит употребление такого продукта в пищу, рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Москвой 24».
По словам специалиста, изменение цвета обусловлено образованием в овоще ядовитого вещества соланина. Есть такой картофель ни в коем случае нельзя из-за высоких рисков получить отравление.
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Как сообщила «Свободная пресса», хранение клубней в темном месте позволит не допустить образования опасных веществ в овоще.
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