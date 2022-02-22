Диетолог Королева заявила, что в белом рисе содержится слишком много пустых углеводов

Врач-диетолог, эндокринолог Полина Королева посоветовала россиянам отказаться от чрезмерного употребления белого риса. По ее словам, в этом продукте содержится большое количество неполезных углеводов, но при этом мало витаминов и клетчатки, написала «Газета.ru».

Белый шлифованный рис может быть полезен только тем людям, которые имеют заболевания ЖКТ, а также тем, кто сидит на щадящей диете.

«Если проблем с пищеварением нет, а желание питаться с пользой есть, от белого риса лучше отказаться. Пользы в нем мало, а быстрых углеводов много», — пояснила медик.

Она отметила, что всеми любимые суши и роллы также нельзя назвать полезной пищей, поскольку в своем составе они имеют все тот же белый рис, к которому зачастую добавляют еще и сахар. А вот в нешлифованном буром рисе, напротив, содержатся вещества, улучшающие липидный обмен.