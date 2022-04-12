Диетолог Королева заявила, что диета на обезжиренном твороге является недопустимой

Врач-диетолог, эндокринолог сети клиник «Атлас» Полина Королева объяснила, почему людям, увлекающимся диетами, недопустимо сбрасывать лишние килограммы, употребляя в пищу лишь обезжиренный творог. Об этом написала «Газета.ru».

Специалист пояснила, что творог содержит жирорастворимые витамины А и D, для усвоения которых необходимы жиры.

«Вообще, довольно долго бытовало представление, что любые животные жиры в любых количествах вредны. Однако это миф: такие жиры нам необходимы, главное, чтобы все было в меру. Они нужны для многих процессов: усвоения некоторых витаминов, нормальной моторики желчного пузыря и других», — сообщила Королева.

Обезжиренный творог не представляет опасности для здоровья, а вот любая монодиета вредна не только общим ухудшением самочувствия и упадком сил, но и более серьезными проблемами, вплоть до развития патологических состояний, резюмировала диетолог.