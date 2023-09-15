Здоровье 15 сентября 2023, 15:49 Диетолог Королева: свекла улучшает работу сердца и кишечника у пожилых людей

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Употребление сырой свеклы поможет пожилым людям улучшить работу сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщила диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, в овоще содержится большое количество полезной растительной клетчатки, которая стимулирует работу кишечника. Кроме того, свекла богата антиоксидантами, способствующими поддержанию молодости тканей.

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Врач порекомендовала пожилым людям есть свеклу именно в сыром в виде, потому что вареный овощ имеет высокий гликемический индекс, сообщило радио «КП».