Здоровье 30 января 2024, 12:52 Диетолог Королева сообщила, что женщины больше подвержены ожирению, чем мужчины

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Врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева в беседе с ИА НСН прокомментировала сообщение, что за последние годы в России возросло количество специалистов по бариатрической хирургии. Все дело в ожирении, которым страдают пациенты.

Медик рассказала, что избыток веса чаще наблюдается у женщин, чем мужчин. Это связано со стрессом, который женщины пытаются заедать.

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«Женщины более эмоциональны, ближе принимают к сердцу любые проблемы, поэтому стараются их максимально заедать, компенсировать неким удовольствием из состава еды. Соответственно, человек набирает избыток веса», — сказала она.

Ожирение провоцирует болезни сердечно-сосудистой системы, а также нарушение углеводного обмена, из-за чего развивается сахарный диабет.