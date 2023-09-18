Здоровье 18 сентября 2023, 19:35 Диетолог Королева сообщила, что красное вино способствует работе пищеварения и улучшает формулу крови

Читать 360tv в

Диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в разговоре с Общественной Службой Новостей рассказала, что красное вино в умеренных количествах может защитить стенки сосудов, способствовать работе пищеварения и даже улучшить формулу крови.

Ранее сотрудники Роскачества провели исследование, в котором говорится, что из всех отечественных вин россияне предпочитают красное.

Реклама

Красное вино, по словам эксперта, является важной частью средиземноморской диеты. В его составе находится большое количество биологически активных компонентов — полифенолов. Это антиоксиданты, которые обеспечивают защиту организма, добавила эксперт.