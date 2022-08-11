Диетолог Королева рассказала, в чем польза яблок и груш

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что зеленые яблоки и груши — это продукты с низким гликемическим индексом. По словам эксперта, они способны регулировать уровень сахара в крови. Об этом сообщила «Москва 24».

«При этом они должны быть твердыми, хрустящими, их нужно жевать. Растительная клетчатка не должна быть мягкой и разрушенной», — отметила диетолог.

Королева подчеркнула, что диабетикам можно смело употреблять в пищу зеленые яблоки и груши, а вот сладкие фрукты и ягоды лучше исключить, написало utro.ru.

«Также нельзя есть в избытке сладкие фрукты и ягоды, лучше отдавать предпочтение кисло-сладким. Корнеплоды необходимо употреблять в сыром виде, например, как нарезку, чтобы они максимально сохранили растительную клетчатку. Тогда они вполне допустимы в рационе», — резюмировала диетолог.