Диетолог Королева рассказала, с каких продуктов не стоит начинать утро

Некоторые продукты крайне нежелательно употреблять на завтрак. Диетолог Маргарита Королева рассказала, что не стоит есть по утрам. Об этом сообщила «Москва 24».

По словам медика, худшими блюдами для завтрака являются каши быстрого приготовления, белый рис и манка. Она подчеркнула, что в составе манки находится большое количество глютена, так как она имеет растительное происхождение.

Специалист пояснила, что глютен склеивает микроскопические ворсинки тонкой кишки. Из-за этого орган в значительной степени теряет работоспособность. Необходимо сократить количество продуктов с содержанием глютена в рационе.

Королева рассказала, что манную кашу часто дают на завтрак детям, так как она якобы является очень сытной. Однако в действительности она не обладает питательной ценностью. Эксперт пояснила, что из-за переработанного состояния манка теряет витамины, минералы и клетчатку.

Каши быстрого приготовления также являются не лучшими продуктами, так как содержат большое количество сахара и сухого молока, передало utro.ru.