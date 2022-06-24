Диетолог Королева рассказала о правильных рецептах приготовления овощей

Некоторые овощи становятся полезнее после варки. Таким мнением поделилась профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач персонифицированной медицины, диетолог, руководитель «Клиники Маргариты Королевой» Маргарита Королева. Об этом сообщило радио Sputnik.

Медик пояснила, что морковь, помидоры и болгарский перец становятся в разы полезнее в том случае, если их отварить.

«Термическая обработка позволит активизировать ликопин в составе помидоров и красного перца, улучшит процесс его усвоения. Ликопин — это прекрасный антиоксидант. Он важен для здоровья тканей, для поддержания хорошего состояния крови, а также для мужского здоровья», — пояснила специалист.

Кроме того, некоторые овощи в сыром виде могут даже нанести вред организму. Например, свекла и капуста брокколи имеют в своем составе токсичные вещества.

Отваривать необходимо также корнеплоды, содержащие грубые пищевые волокна, среди которых репа и редька. Перед употреблением их тоже важно варить, потому что они могут нанести вред при патологиях желудочно-кишечного тракта.