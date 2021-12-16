Диетолог Королева рассказала о полезных салатах на Новый год

Диетолог Маргарита Королева рассказала, какие салаты лучше сделать для Новогодней ночи, чтобы не навредить организму. Об этом сообщила НСН.

Она уточнила, что лучше выбирать салаты из 3-5 ингредиентов и делать для них легкую заправку.

«Все салаты должны быть очень простые, в качестве заправки может быть нерафинированное растительное масло, сок лимона, сок кислых ягод», — считает Королева.

Она привела пример салата из курицы или индейки, листьев салата, кусочков апельсина, мандарина и ягод.