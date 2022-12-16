Здоровье 16 декабря 2022, 22:25 Диетолог Королева рассказала, как не набирать вес во время новогодних праздников Диетолог Королева посоветовала есть небольшими порциями, чтобы не потолстеть в Новый год

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Новый год является временем высококалорийных блюд. Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, как не отказывать себе в пище, но при этом не набирать вес. Об этом сообщила «Общественная Служба Новостей».

По словам специалиста, если употреблять новогодние блюда в большом количестве, то такой подход безусловно скажется на состоянии фигуры. Кроме того, пояснила медик, переедание может сказаться на здоровье желудочно-кишечного тракта.

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Однако существует простое правило, которое поможет избежать данных проблем. Маргарита Королева посоветовала есть маленькими порциями. Таким образом получится попробовать все и при этом не нанести вреда состоянию здоровья, сообщило издание Nation News.

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«Если до Нового года мы позволим себе немного этого кремового торта, салата „Оливье“ или канапе с икрой, то мы точно с горящими глазами не набросимся в новогоднюю ночь на все эти гастрономические изыски», — заявила специалист.