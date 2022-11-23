Здоровье 23 ноября 2022, 01:38 Диетолог Королева рассказала, как не испортить фигуру салатом оливье на Новый год Диетолог Королева посоветовала добавить в оливье домашний майонез freepik

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В преддверии Нового года многие люди начинают беспокоиться о том, как сохранить стройную фигуру. Диетолог Маргарита Королева рассказала, как наесться оливье в праздники и не прибавить в весе. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По словам специалиста, важно заранее закупиться полезными продуктами. Стоит отдавать предпочтение натуральной еде. Королева заявила, что диетическим можно сделать даже салат оливье. Во время приготовления стоит отказаться от консервированных продуктов, а также сократить количество еды с высоким содержанием соли, сахара и прочих вредных веществ. К примеру, колбасу в салате можно заменить на курицу.

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А вот майонез можно сделать дома. Такой продукт будет намного полезнее покупного.

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«В интернете вы найдете немало рецептов, такой соус будет не только полезнее, но и вкуснее, попробуйте!» — отметила медик.

При этом Королева посоветовала сократить порции новогодних блюд, а также больше времени проводить на свежем воздухе.