Здоровье 21 апреля 2023, 10:56 Диетолог Королева рассказала, что употребление давно заваренного чая может спровоцировать воспалительные процессы

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В давно заваренном чае происходят процессы окисления и брожения, употребление такого напитка негативно влияет на организм и способно спровоцировать развитие воспалительных процессов. Об этом сообщила диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, в процессе брожения на поверхности чая появляется маслянистая пленка, окисленные компоненты могут стать причиной обострения воспалений в ЖКТ. Также употребление давно заваренного напитка грозит развитием онкологических заболеваний.

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Врач порекомендовала не заваривать чай кипятком и пить его в течение получаса.