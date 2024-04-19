19 апреля 2024, 11:21
Диетолог Королева рассказала, что лапша быстрого приготовления может вызывать привыкание
Звездный диетолог Маргарита Королева в разговоре с ИА НСН призвала россиян сократить потребление лапши быстрого приготовления. Дело в том, что этот продукт не только разрушительно действует на иммунитет, но и содержит вещества, вызывающие привыкание.
«В лапше быстрого приготовления нет ничего полезного, что могло бы обновлять организм или поддерживать здоровье, давать энергию, которая очень быстро расходуется», — добавила специалист.
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Королева порекомендовала сделать выбор в пользу здорового питания, чтобы иметь достаточную продолжительность жизни и эффективно работающий мозг.
Ранее СМИ писали, что с начала 2024 года россияне купили почти в два раза больше лапши быстрого приготовления, чем год назад.
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