Здоровье 15 февраля 2024, 17:18 Диетолог Королева рассказала, что кофеманы-курильщики вдвойне рискуют здоровьем

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У многих людей есть привычка сопровождать чашку кофе сигаретой, тем самым подвергая свой организм двойной угрозе. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

Она объяснила, что у курильщиков-кофеманов развивается серьезная зависимость. От такого двойного допинга они на короткое время становятся более работоспособными, но потом состояние быстро сменяется апатией. Сочетание с сигаретами через время приводит к перевозбуждению и износу нервной системы.

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«Со временем может привести не только к перевозбуждению нервной и других систем, но и более тяжелым последствиям. Это не может не сказаться на работе центральной нервной, сердечно-сосудистой и других систем организма», — объяснила врач.

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