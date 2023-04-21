Здоровье 21 апреля 2023, 15:29 Диетолог Королева рассказала, что добавление лимона в горячий чай может разрушить витамин С

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Витамин С может разрушаться при высоких температурах, поэтому не стоит добавлять лимон в горячий чай. Об этом сообщила врач-диетолог Анастасия Королева в беседе с Solenka.info.

По словам специалиста, структура витамина С сильно повреждается при температурах выше 60 градусов. Для того, чтобы получить максимальную пользу, добавлять его нужно только в прохладный чай или же есть отдельно.

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Как сообщил «Политэксперт», напиток с добавлением лимона не стоит употреблять людям с проблемами ЖКТ.