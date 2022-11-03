Диетолог Королева рассказала, что алкоголь и напитки с кофеином провоцируют образование тромбов | 360°

Здоровье 03 ноября 2022, 18:59 Диетолог Королева рассказала, что алкоголь и напитки с кофеином провоцируют образование тромбов

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Диетолог Маргарита Королева предупредила, что алкоголь, а также злоупотребление кофе и энергетиками увеличивают риск образования тромбов. Об этом сообщил телеканал «Москва 24».

«Когда распадается этанол, это способствует склеиванию эритроцитов и тем самым формированию тромбов», — уточнила Королева.

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При чрезмерном употреблении напитков с кофеином этот процесс обусловлен обезвоживанием организма, добавила нутрициолог. Кроме того, кофе и энергетики в больших количествах вредят нервной системе, передала Pravda.Ru.

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