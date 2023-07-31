Здоровье 31 июля 2023, 18:48 Диетолог Королева: при веганской диете важно учитывать индивидуальные особенности организма

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При переходе на веганскую диету человеку необходимо учитывать индивидуальные особенности организма. Об этом рассказала врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с «Общественной Службой Новостей».

По словам специалиста, к вопросам нестандартного питания следует подходить очень аккуратно. Для этого нужно поближе познакомиться со своим организмом под контролем врача.

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Диетолог также отметила, что перед началом веганской диеты человеку рекомендуется выстроить пошаговую программу питания и взвесить все за и против.