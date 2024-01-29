Здоровье 29 января 2024, 19:00 Диетолог Королева предупредила, что операция по уменьшение желудка может спровоцировать новые болезни

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Операция по уменьшению объема желудка бывает показана людям с индексом массы тела более 40, но в последнее время все больше людей обращаются к этому методу без врачебных показаний с целью похудеть. Об этом НСН рассказала профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева.

Она объяснила, что в человеческом организме ни одной лишней клетки. Поэтому, усекая желудок, пациент лишается важного его участка, который отвечал за усвоение определенных веществ. Операция требует длительной реабилитации после, а также постоянно восполнения дефицита необходимых микроэлементов.

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«Нужно также работать с этими дефицитами и иметь при этом горстку БАД для того, чтобы скомпенсировать те дефициты. Если не будет такой компенсации, начнутся другие проблемы и болезни», — объяснила врач.

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