Диетолог Королева предположила, сколько килограммов можно набрать за время отпуска

Врач-эндокринолог, диетолог сети клиник «Атлас» Полина Королева рассказала, сколько килограммов можно набрать за время отпуска, который длится около двух недель. Об этом написала «Газета.ru».

Как объяснила эксперт, чаще всего люди после отдыха видят на весах на два-четыре килограмма больше, чем было до отпуска. Объясняется это тем, что на море многие начинают есть больше жирной и сладкой пищи.

«Продукты с большим содержанием углеводов, сладости, пицца, выпечка способствуют увеличению массы тела. Алкогольные напитки и коктейли вызывают задержку жидкости в организме, отеки. При употреблении алкоголя все, что вы едите вместе с ним, запасается в виде жиров. Все это может вызвать прибавку в весе два-четыре килограмма», — процитировал сайт kp.ru слова Королевой.

Диетолог отметила, что если во время отпуска вы находитесь дома, то следует соблюдать привычный режим питания.

«Желательно, чтобы половину рациона составляли сезонные овощи, ягоды, зелень, ¼ — белковые продукты (рыба, птица, мясо, яйца, творог), ¼ — „сложные“ углеводы (цельнозерновые крупы, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб). Пейте воду или несладкие напитки», — резюмировала медик.