Здоровье 04 апреля 2024, 14:40 Диетолог Королева предостерегла от экстремальных диет в преддверии пляжного сезона

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До лета остается всего два месяца, поэтому многие люди прибегают к экстремальным диетам, чтобы сбросить как можно больше килограммов за короткий срок. Чем это чревато, Общественной Службе Новостей рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

Она объяснила, что жесткие ограничения и экстремальные диеты приводят к ментальным и физическим проблемам. Более того, потерянные нездоровым способом килограммы потом вернутся с довеском. К экстремальным диетолог отнесла низкокалорийные диеты, интервальное голодание, а также монодиеты.

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«Люди достаточно быстро сталкиваются с негативными последствиями в виде снижения работоспособности и когнитивной функции, проблем с желудочно-кишечным трактом или другими системами организма, после чего бросают эту диету, вновь набирают дополнительные килограммы», — подчеркнула эксперт.

Она призвала выстроить сбалансированный рацион и сформировать полезные пищевые привычки. А также наладить режим сна и добавить спорт, чтобы похудеть без вреда для здоровья и надолго.

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