Здоровье 10 января 2024, 16:33 Диетолог Королева посоветовала ограничить соль и пить больше жидкости, чтобы похудеть после праздников

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После новогодних праздников многие с ужасом встают на весы, но на самом деле за это время можно набрать не более 1,5 килограмма жира, остальное — лишняя вода. Об этом НСН рассказала звездный диетолог Маргарита Королева.

Она объяснила, что после празников можно достаточно быстро прийти в норму. Для этого стоит питаться дробно: от четырех до шести раз в день. Кроме того, ограничить потребление соли, которая способствует задержке воды.

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«Надо ограничить натрий в рационе, убрать его дня на два-три, исключив соленые и гиперсоленые продукты, а также пить от 2 до 2,5 литра жидкости в день», — отметила Королева.

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