Диетолог Королева посоветовала не заваривать лапшу быстрого приготовления в упаковке

Врач-диетолог, эндокринолог Полина Королева заявила, что если регулярно употреблять в пищу лапшу быстрого приготовления, залитую кипятком прямо в упаковке, то можно заработать онкологические заболевания. Об этом написала «Газета.ru».

Специалист уточнила, что во время нагревания упаковки выделяются токсические вещества.

«Лапшу многие заваривают в ее же упаковке, состоящей из полимерного материала. Нагревание этой упаковки может провоцировать выделение токсических веществ, которые вызывают злокачественные образования», — предупредила она.

Лучше всего заварить лапшу в стеклянной или керамической посуде и употреблять ее как можно реже. Взрослым рекомендуется есть этот продукт не чаще одного раза в неделю, а детям — один раз в месяц.

«С точки зрения бактериологической безопасности эта еда подойдет для долгих поездок, походов, то есть случаев, когда нет альтернативы», — заключила диетолог.