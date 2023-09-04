Здоровье 04 сентября 2023, 18:17 Диетолог Королева посоветовала не есть сметану людям с заболеваниями печени

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Отказаться от употребления сметаны стоит людям с заболеваниями печени, желчнокаменной болезнью и индивидуальной непереносимостью. Такой информацией поделилась врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Об этом сообщила «Москва 24».

Специалист пояснила, что желудочно-кишечный тракт может с трудом переваривать сметану в отдельных случаях.

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«При заболеваниях печени, желчнокаменной болезни сметану лучше ограничить, потому что этот продукт может ухудшить состояние», — пояснила врач.

Также при непереносимости лактозы и казеина лучше отказаться от сметаны. В таких случаях сметана может вызывать скрытые воспалительные процессы вплоть до аутоиммунного ответа организма.