Диетолог Королева посоветовала не есть мясо с картофелем и макаронами

Диетолог Маргарита Королева рассказала, что мясо лучше не есть с картофелем или макаронами, так как это приводит к брожению в организме. Об этом сообщило агентство «Москва 24».

По данным РИА ФАН, она уточнила, что углеводы препятствуют усвоению белка. Также Королева отметила, что алкоголь не стоит пить с газированными напитками.

«Под действием углекислого газа алкогольные калории будут просто влетать в печень, то есть процесс опьянения и нарастающей интоксикации будет существенно ускорен», — пояснила она.

Врач добавила, что кофе также не сочетается с другими продуктами. Он забирает из организма такие вещества, как кальций, магний, железо и фосфор.

Ранее диетолог Елена Соломатина. рассказала, как выбирать шашлык. Предпочтение лучше отдать шашлыку, который был приготовлен своими руками. От магазинного варианта лучше отказаться, потому что маринад может скрывать те или иные недостатки мяса, уточнила она.

Врач отметила, что плохой шашлык может привести к очень печальным последствиям для здоровья, поэтому доверять готовым продуктам в магазине однозначно не надо.