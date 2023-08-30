Здоровье 30 августа 2023, 12:17 Диетолог Королева посоветовала людям после 45 лет есть кабачки, чтобы выводить токсины и шлаки из организма

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После 45 лет некоторые процессы в организме замедляются, и в нем начинают накапливаться шлаки и токсины. Чтобы выводить их, нужно внимательнее следить за своим питанием. Об этом радиостанции Sputnik рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

Она порекомендовала есть кабачки. Они богаты большим количеством микроэлементов, в том числе натрием и калием, витаминами и антиоксидантами. Кроме того, молодые кабачки содержат очень много клетчатки. Если есть их сырыми, то польза будет в несколько больше. Это позволит укрепить иммунитет и очистить организм.

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Кроме того, благодаря лютеину и зеаксантину можно немного замедлить возрастное снижение зрение. Что также говорит в пользу употребления кабачков людям после 45 лет.

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