Здоровье 12 марта 2024, 12:20 Диетолог Королева посоветовала готовить блины на амарантовой и гречишной муке

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Блины считаются достаточно калорийным блюдом. Их приготовление на конопляной, гречишной или амарантовой муке позволит не набрать лишний вес во время Масленицы, сообщила диетолог Маргарита Королева в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, для таких блинов лучше выбирать начинки, содержащие овощи, зелень, ягоды или фрукты. Топпинги к блюду в виде шоколадной пасты, меда или варенья только повысят уровень инсулина при наличии сахарного диабета, сообщил RT.

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«Если человек спортивный, с нормальным индексом массы тела и поддерживает форму, он может каждый день съедать по три-четыре блинчика. Это не отразится на его фигуре, потому что полученные калории он все равно отработает», — отметила диетолог.