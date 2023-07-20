Здоровье 20 июля 2023, 19:03 Диетолог Королева посоветовала есть гречку для поддержания работоспособности

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Гречка — это идеальная еда для тех, кто хочет как можно дольше сохранять энергию и работоспособность. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Благодаря содержанию в ней витаминов В и С, а также цинка, железа, магния и кальция она дает большое количество сил. Отличным выбором будет приготовить гречневую кашу на завтрак. Она поможет не только взбодриться, но и оставаться на пике работоспособности весь день.

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