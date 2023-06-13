Здоровье 13 июня 2023, 13:25 Диетолог Королева посоветовала добавлять в блюда сок лайма и специи, чтобы снизить потребление соли

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Зависимость от соли у людей не менее сильная, чем от сахара. Но есть способы, чтобы снизить ее потребление, заменяя другими добавками. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По ее словам, поможет справиться с привычкой солить добавление лаймового, гранатового или лимонного сока, различных трав и специй. Они помогут сместить фокус вкусовых предпочтений на менее вредные.

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«Нужно переформатировать чувствительность рецепторов полости рта на другие вкусы. Не менее приятные и яркие, но которые при этом не будут давать задержку жидкости», — объяснила Маргарита Королева.

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