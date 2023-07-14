Здоровье 14 июля 2023, 19:07 Диетолог Королева порекомендовала включить в рацион зерновые для быстрого снижения веса

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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева в разговоре с «Общественной Службой Новостей» порекомендовала худеющим включить в рацион зерновые и источники полноценного белка из числа рыбы, мяса, птицы.

По словам медика, основное правило похудения — это разнообразное питание, состоящее из натуральных продуктов.

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Врач посоветовала готовить полезные гарниры при щадящей термической обработке овощей. Однако перед тем, как начинать «реализацию проекта снижения массы тела», нужно проконсультироваться с лечащим доктором, добавила Королева.